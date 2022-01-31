Постол: «Если выиграю у Расселла, снова смогу побороться за пояс чемпиона мира»
«Станет абсолютным чемпионом». Постол уверен, что Ломаченко исполнит свою мечту
Если Аруму удастся организовать бой с Камбососом
16:27
Фото: Instagram
Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Виктор Постол (31-3, 12 KO) уверен, что Василий Ломаченко (16-2, 11 KO) сможет стать абсолютным чемпионом мира, если все же удастся организовать бой с Джорджем Камбососом (20-0, 10 KO):
Если Бобу Аруму удастся договорится с Камбососом, чтобы этот бой был в Австралии, и были правильные деньги, то, конечно, такой поединок состоится. Если его организуют, то я лично уверен, что Вася выиграет у Камбососа и станет абсолютным чемпионом мира.
Постол считает, что победа в следующем поединке приблизит его к бою за титул.
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