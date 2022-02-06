«Нокаутирует мешка за 3 раунда». Фьюри дал прогноз на возможный бой Уайлдер – Джошуа
«Старый клоун, уничтоженный жирдосом». Фьюри жестко проехался по Джошуа
Тайсон считает, что Энтони не заслуживал олимпийского золота
17:46
Фото: sportscasting.com
Чемпион WBC Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) жестко высказался о супертяже Энтони Джошуа
(24-2, 22 KO), назвав AJ бесполезным клоуном:
Я думаю, что он бесполезный старый клоун. Его дотянули до золотой медали в Лондоне. Он ограбил кубинца в первом бою. У него не должно быть золотой медали. И как только он повысил уровень оппозиции – его нокаутировали. Он попытался поехать в Америку, туда, где настоящие бои. И был абсолютно уничтожен жирдосом, который вышел на двухнедельном уведомлении. Считаю ли я, что он отличный боец? Нет, черт возьми. Я считаю, что он бесполезный клоун.
Также Фьюри заявил, что Джошуа не продержится и трех раундов с Деонтеем Уайлдером (42-2-1, 41 KO).