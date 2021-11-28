Статистика ударов в бою Лопес – Камбосос

Теофимо превзошел соперника только в точности джебов

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Вашему вниманию статистика ударов в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе между Теофимо Лопесом (16-1, 12 КО) и Джорджем Камбососом (20-0, 10 КО).

Камбосос нанес больше точных ударов в целом (182-176), а также силовых (155-115). Лопес же превзошел соперника в попаданиях джебом (61-27).

Статистика ударов в бою Лопес – Камбосос:

Напомним, Камбосос победил Лопеса раздельным решением судей, однако американец не признал своего поражения, за что был освистан собственными болельщиками.