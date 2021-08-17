Статус фаворита в поединке с Усиком – проблема для Джошуа. Два года назад британца уже спустили с небес на землю

Руис наказал более габаритного британца за излишнюю самоуверенность

Первый поединок Руиса против Джошуа / Фото: apnews.com

25 сентября Александр Усик (18-0, 13 KO) проведет поединок против обладателя титулов в супертяжелом весе WBO/WBA/IBF/IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 KO).



Украинец является явным андердогом противостояния, но переживать по этому поводу не стоит – британец уже единожды поплатился за излишнюю самоуверенность. 1 июня 2019 года громадный британец провел поединок с американским боксером мексиканского происхождения Энди Руиса-младшего (34-2, 22 KO).

Тогда на Руиса также заранее повесили ярлык проигравшего, но Энди был против – он четырежды отправил на настил соперника, и после четвертого нокдауна арбитр в седьмом раунде остановил встречу, присудив победу Руису.

Полный первый поединок Джошуа – Руис:

Джойс сместил Усика в рейтинге лучших супертяжеловесов планеты по версии The Ring.