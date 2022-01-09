Менеджер Усика: «Если Саша справится с грязным стилем Фьюри, то тогда победа будет за ним»
«Стихия против стихии». Усик добился в боксе всего и теперь сражается со вьюгой
Украинский чемпион мира показал забавное видео
09 января 10:25
Фото: Facebook Александра Усика
Чемпион мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) в Instagram показал, как борется со вьюгой.
Видео боксер подписал: «Стихия против стихии».
Напомним, на апрель у Усика запланирован реванш против Энтони Джошуа, после чего он намерен стать абсолютным чемпионом мира.