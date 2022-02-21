Вальдес жестко высказался в адрес Стивенсона. Он считает себя лучшим боксером дивизиона
Стивенсон: «Бойцы не вызывают меня, потому что не хотят быть униженными»
Непобежденный американец продолжает считать себя избегаемым боксером
21:40
Шакур Стивенсон / фото - boxingscene.com
Чемпион мира в двух весовых категориях Шакур Стивенсон (17-0, 9 KO) продолжает считать себя избегаемым боксером.
Стивенсона цитирует ресурс boxingnews24.com:
«Вы не слышите о том, чтобы люди вызывали меня на бой. Они не хотят проигрывать, и вы должны понимать, что я унижаю их в ринге, а не просто побеждаю.
Да, бойцы проигрывают нокаутами, но это действительно ужасное чувство, когда тебя раунд за раундом разбивают комбинациями. Поэтому никто не хочет оказываться в подобной ситуации».
Шакур Стивенсон подколол предстоящего соперника Оскара Вальдеса (30-0, 23 KO).
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