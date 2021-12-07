Стивенсон – Камбососу: «Я бы хотел получить шанс подраться за твои титулы, если ты не против»
Чемпион мира бросил вызов Ломаченко. Американец хочет бой
Шакур Стивенсон подтвердил слова Арума
15:38
Шакур Стивенсон / Фото - dknation.draftkings.comЧемпион мира по версии WBO в первом легком дивизионе Шакур Стивенсон (17-0, 9 КО) готов выйти в ринг с экс-обладателем титулов в трех весовых категориях Василием Ломаченко (15-2, 11 КО).
Американец в Twitter сделал заявление, прикрепив высказывание президента Top Rank Боба Арума.
«Давай сделаем это».
Свой следующий поединок Ломаченко проведет 11 декабря в Нью-Йорке против ганца Ричарда Комми (15-2, 11 КО).
Следите за прямой текстовой онлайн трансляцией боя на сайте XSPORT. Примерное начало поединка – 06:00.
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