Стивенсон: «Дэвис победит нокаутом, потому что Ромеро – отстой»

Шакур Стивенсон / фото - boxingscene.com

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Шакур Стивенсон (17-0, 9 KO) поделился прогнозом на поединок между обладателем титула WBA Regular в легком дивизионе Джервонтой Дэвисом (25-0-0, 24 KO) и Роландо Ромеро (14-0, 12 КО).

Стивенсона цитирует ресурс boxingnews24.com:

Когда у него был тяжелый бой, против Маринеса, он его проиграл. Все говорят о моем поединке против Накатилы, но я выиграл каждый раунд в том бою. В то время как Роландо проиграл Маринесу. Ему подарили победу.

Тогда была плохая ночь для него. Плохая ночь для меня означает, что я доминировал над своим соперником, но не смог нокаутировать. Вы же не слышали, чтобы кто-то говорил будто Накатилу ограбили».