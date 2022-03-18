Стивенсон: «Дэвис победит нокаутом, потому что Ромеро – отстой»
Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Шакур Стивенсон (17-0, 9 KO) поделился прогнозом на поединок между обладателем титула WBA Regular в легком дивизионе Джервонтой Дэвисом (25-0-0, 24 KO) и Роландо Ромеро (14-0, 12 КО).
Стивенсона цитирует ресурс boxingnews24.com:
«Танк» победит нокаутом. Потому что Ролли – отстой. Я считаю его одним из худших бойцов в нашем спорте. Он ни с кем не дрался. Этот поединок является для него большой возможностью, потому что он ни с кем не дрался.
Когда у него был тяжелый бой, против Маринеса, он его проиграл. Все говорят о моем поединке против Накатилы, но я выиграл каждый раунд в том бою. В то время как Роландо проиграл Маринесу. Ему подарили победу.
Тогда была плохая ночь для него. Плохая ночь для меня означает, что я доминировал над своим соперником, но не смог нокаутировать. Вы же не слышали, чтобы кто-то говорил будто Накатилу ограбили».
В WBA обязали Джервонту Дэвиса подраться с Роландо Ромеро.
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