Стивенсон: «Если Лопес стал абсолютным чемпионом, то и я смогу»

Американец вдохновлен примером соотечественника

Шакур Стивенсон / фото - Getty Images

Обладатель титула WBO во втором полулегком весе (до 59 кг), американец Шакур Стивенсон (17-0-0, 9 KO) признался на послематчевой пресс-конференции, посвященной его поединку с соотечественником Джамелом Херрингом (23-3-0, 11 KO), что хотел бы стать абсолютным чемпионом дивизиона, приведя в пример Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO).

«Мне нужны все пояса в 130 фунтах. В конце концов, я хотел бы стать абсолютным чемпионом. Теофимо сделал это, и я тоже смогу. Конечно же, я соглашусь на бой с Ломаченко, если он спустится. Хотя, насколько я помню, в последний раз он сказал, что останется в 135 фунтах. Я вызывал его несколько раз и ставил его имя впереди Вальдеса. Я уже бывал с ним в ринге».

Шакур Стивенсон признался, что не хотел доводить поединок с Джамелом Херрингом до судейского решения.