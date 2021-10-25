Стивенсон: «Если Лопес стал абсолютным чемпионом, то и я смогу»
Стивенсон готов разделить ринг с Джервонтой
Также чемпион WBO не против провести бои с топами легкого дивизиона
09:21
Шакур Стивенсон / Фото - dazn.comЧемпион мира по версии WBO в первом легком дивизионе Шакур Стивенсон (17-0, 9 КО) рассказал о своих дальнейших карьерных планах.
Цитирует Стивенсона Boxingnews24.
«Дэвин Хэйни, Теофимо Лопес, Джервонта Дэвис, Джозеф Диас, Райан Гарсия – все эти парни действительно хороши, между всеми нами будут большие бои. Но я чувствую, что у нас с Танком будет потрясающий поединок».
Накануне Стивенсон в главном поединке вечера бокса в Атланте (США) нокаутировал Джеймела Херринга (23-3, 11 KO) и завоевал титул WBO во втором полулегком весе.
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