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Стивенсон и Вальдес могут провести поединок в конце апреля в Лас-Вегасе
Команды боксеров находятся на финальной стадии переговоров
07:39
Стивенсон и Вальдес / Фото - allboxingВо втором полулегком дивизионе намечается унификация титулов между чемпионом мира по версии WBO Шакуром Стивенсоном (17-0, 9 КО) и обладателем пояса WBC Оскаром Вальдесом (30-0, 23 KO). Об этом в Twitter cообщает журналист ESPN Майк Коппинджер.
По словам инсайдера, команды боксеров близки к завершению переговоров относительно боя 30 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
«Источники: Шакур Стивенсон и Оскар Вальдес находятся на финальной стадии переговоров об унификации во втором полулегком весе 30 апреля в Лас-Вегасе. Финансовых договоренностей пока нет, но обе стороны близки с соглашению насчет выступления в главном событии на ESPN».
Ранее президент промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявлял, что не спешит с организацией поединка между Вальдесом и Стивенсоном.
Ранее Стивенсон изъявлял желание выйти в ринг с экс-чемпионом мира Василием Ломаченко (16-2, 11 КО), однако украинцу этот бой оказался неинтересен.
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