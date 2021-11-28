Стивенсон – Камбососу: «Я бы хотел получить шанс подраться за твои титулы, если ты не против»

Американец бросил вызов австралийцу

Шакур Стивенсон / фото - boxingscene.com

Обладатель титула WBO во втором полулегком весе Шакур Стивенсон (17-0, 9 КО) в Twitter похвалил новоиспеченного абсолютного чемпиона мира в легком дивизионе Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО) после победы над Теофимо Лопесом (16-1, 12 КО) и заявил, что желает выйти с ним в ринг.

«Йоу, Джордж. Прекрасная работа, чемпион, ты выглядел отлично. Я бы хотел получить шанс подраться за твои титулы, если ты не против. И да, чемпион, я не против приехать в Австралию. Поздравляю, наслаждайся временем с семьей, остынь и подумай об этом. Кажется, что этот бой будет еще больше и лучше для меня».

Девин Хэйни (26-0, 15 KO) также бросил вызов новоиспеченному абсолютному чемпиону Джорджу Камбососу.