Стивенсон заявил, что хочет регалии, как у Ломаченко
Стивенсон: «Херринг просто был моим спарринг-партнером, но мы с ним не дружим»
Американский претендент на титул – о будущем сопернике
20:28
Шакур Стивенсон / Фото - ringtv.comНепобежденный американский боксер первого легкого дивизиона Шакур Стивенсон (16-0, 8 КО) высказался о своих отношениях с чемпионом WBO Джеймелом Херрингом (23-2-0, 11 KO).
Цитирует Стивенсона BoxingScene.
«Я совсем не знаю Джамела. То есть, не слишком много знаю о нем. Я уважаю его команду, уважаю то, что его команда сделала для него. Но я не знаю Джамела. Я видел его со стороны. Он просто был моим спарринг-партнером, поэтому я его особо не знаю. Мы не стали после этого лучшими друзьями».
«Я чувствую, что многие люди думали, как будто мы были друзьями. Он не был моим другом. Как бы вы это ни называли. Вы же часто видите людей, которые при этом не являются вашими друзьями. Он просто спарринг-партнер. Я знаю этого человека, но мы с ним не разговариваем вне спортзала. У нас никогда не было разговоров. Раньше у меня были спарринги, и все мои спарринговые дни Джамел приходил и наблюдал за мной. Больше ничего такого не было».
«Но я никогда не наблюдал за Джамелом во время его спаррингов, понимаете? Люди переоценивают наши отношения, просто из-за его дружбы с Брайаном Макинтайром, с Теренсом и всеми остальными. Но я с ним не особо дружу. Типа, мы виделись постоянно, но почти не разговаривали. Просто здоровались и каждый занимался своими делами».
Бой между Стивенсоном и Херрингом пройдет 23 октября на арене State Farm в Атланте, США.
Текстовая онлайн трансляция поединка будет доступна на нашем сайте. Примерное начало – 06:00.
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