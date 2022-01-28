Стивенсон назвал фаворита в потенциальном бою между Ломаченко и Дэвисом

Американец аргументировал свой выбор

Шакур Стивенсон / фото - boxingscene.com

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Шакур Стивенсон (17-0, 9 КО) в интервью ESNEWS назвал своего фаворита в потенциальном поединке между звездным украинским легковесом Василием Ломаченко (16-2, 11 КО) и обладателем регулярного титула WBA Джервонтой Дэвисом (26-0, 24 КО).

«Сейчас я не знаю, кто победит. Здесь шансы 50 на 50. Ломаченко хорошо выглядел в своем последнем бою. «Танк» нормально провел свой последний поединок, но мы не знаем, насколько лучше он может выступить. Так что для меня это бой с равными шансами».

Келвин Форд, тренер Джервонты Дэвиса, заявил, что его подопечный заинтересован в поединке против Василия Ломаченко.