Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняУкраинец должен был получить золотые горы. Известно, сколько было выделено средств на организацию боя Фьюри – Усик
матч-центр
Вчера 8
Сейчас 0
Сегодня 3
Завтра 4
Развернуть Свернуть
Хоккей (1 событие из 1) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 СК Сокол - Альтаир 7:1 Окончен
Баскетбол (5 событий из 5) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
03:00 Бруклин Нетс - Денвер Наггетс 118:124 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Торонто Рэпторс 111:105 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Мемфис Гриззлис 110:118 Окончен
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Химик - БК Одесса -:- Перенесен
19:00 Днепр - Харьковские Соколы -:- Перенесен
Теннис (2 события из 6) показать все
WTA 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
10:30 Эшлей Барти - Мэдисон Кейз 2:0 Окончен
11:55 Даниэлле Росе Коллинс - Ига Святек 2:0 Окончен
нет важных матчей
Баскетбол (2 события из 2) показать все
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 БК Запорожье - Прометей -:- Перенесен
18:30 Черкасские Мавпы - Будивельник -:- Запланирован
Теннис (1 событие из 3) показать все
ATP 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
05:30 Matteo Berrettini - Рафаэль Надаль 1:3 Окончен
Хоккей (1 событие из 1) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:00 Краматорск - Донбасс -:- Запланирован
Баскетбол (3 события из 3) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:30 Шарлотт Хорнетс - Лос-Анджелес Лейкерс -:- Запланирован
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Денвер Наггетс -:- Запланирован
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:00 Николаев - Кривбасс -:- Запланирован

Стивенсон назвал фаворита в потенциальном бою между Ломаченко и Дэвисом

Американец аргументировал свой выбор
Бокс Профессиональный бокс
12:25
Стивенсон назвал фаворита в потенциальном бою между Ломаченко и Дэвисом
Шакур Стивенсон / фото - boxingscene.com

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Шакур Стивенсон (17-0, 9 КО) в интервью ESNEWS назвал своего фаворита в потенциальном поединке между звездным украинским легковесом Василием Ломаченко (16-2, 11 КО) и обладателем регулярного титула WBA Джервонтой Дэвисом (26-0, 24 КО).

«Сейчас я не знаю, кто победит. Здесь шансы 50 на 50. Ломаченко хорошо выглядел в своем последнем бою. «Танк» нормально провел свой последний поединок, но мы не знаем, насколько лучше он может выступить. Так что для меня это бой с равными шансами».

Келвин Форд, тренер Джервонты Дэвиса, заявил, что его подопечный заинтересован в поединке против Василия Ломаченко.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Василий Ломаченко Джервонта Дэвис Шакур Стивенсон

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Вы ни за что не угадаете, сколько украинцев становились чемпионами мира по любителям
Вы ни за что не угадаете, сколько украинцев становились чемпионами мира по любителям
Бокс Аматорский бокс
13:00
«Лома тогда был на пике, но ему было сложно попасть». Стивенсон вспомнил о спаррингах с украинцем
«Лома тогда был на пике, но ему было сложно попасть». Стивенсон вспомнил о спаррингах с украинцем
Бокс Профессиональный бокс
12:59
Ковалев: «Я уверен, что Ломаченко будет абсолютным чемпионом»
Ковалев: «Я уверен, что Ломаченко будет абсолютным чемпионом»
Бокс Профессиональный бокс
25 января 11:58
В WBA обязали Дэвиса подраться с Ромеро
В WBA обязали Дэвиса подраться с Ромеро
Бокс Профессиональный бокс
24 января 22:48
Экс-партнер Ломаченко по сборной: «Когда Вася проигрывает, то его это очень сильно цепляет»
Экс-партнер Ломаченко по сборной: «Когда Вася проигрывает, то его это очень сильно цепляет»
Бокс Профессиональный бокс
24 января 15:44
Ломаченко взял в руки клюшку и вспомнил о детстве
Ломаченко взял в руки клюшку и вспомнил о детстве
Бокс Профессиональный бокс
24 января 15:02

Новости: Бокс

Умер известный украинский боксер Вирчис
Умер известный украинский боксер Вирчис
Профессиональный бокс
13:50
Чисора планирует провести три боя за год
Чисора планирует провести три боя за год
Профессиональный бокс
13:23
Вы ни за что не угадаете, сколько украинцев становились чемпионами мира по любителям
Вы ни за что не угадаете, сколько украинцев становились чемпионами мира по любителям
Аматорский бокс
13:00
«Лома тогда был на пике, но ему было сложно попасть». Стивенсон вспомнил о спаррингах с украинцем
«Лома тогда был на пике, но ему было сложно попасть». Стивенсон вспомнил о спаррингах с украинцем
Профессиональный бокс
12:59
Стивенсон назвал фаворита в потенциальном бою между Ломаченко и Дэвисом
Стивенсон назвал фаворита в потенциальном бою между Ломаченко и Дэвисом
Профессиональный бокс
12:25
Питер Фьюри: «Усик сейчас насмехается над Джошуа из-за всей этой истории с отступными»
Питер Фьюри: «Усик сейчас насмехается над Джошуа из-за всей этой истории с отступными»
Профессиональный бокс
12:07
Украинцу говорят, что он выиграл этот бой. Видеообзор поединка Деревянченко – Головкин
Украинцу говорят, что он выиграл этот бой. Видеообзор поединка Деревянченко – Головкин
Профессиональный бокс
11:27
Фьюри – о срыве боя с Усиком: «Это называется жадность»
Фьюри – о срыве боя с Усиком: «Это называется жадность»
Профессиональный бокс
10:59
Турман: «Наше противостояние с Барриосом станет большим испытанием для нас обоих»
Турман: «Наше противостояние с Барриосом станет большим испытанием для нас обоих»
Профессиональный бокс
10:25
Все новости

Популярные новости

Марлос близок к переходу в «Динамо»
Марлос близок к переходу в «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
21 января 20:35
2
Экс-спаррингер Усика: «Есть только один супертяж, способный победить Александра – и это не Джошуа»
Экс-спаррингер Усика: «Есть только один супертяж, способный победить Александра – и это не Джошуа»
Бокс Профессиональный бокс
25 января 13:31
6
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Бокс Профессиональный бокс
24 января 10:18
4
Супертяжеловес из США обратился к Фьюри: «Цыганская Королева», я уже нокаутировал тебя»
Супертяжеловес из США обратился к Фьюри: «Цыганская Королева», я уже нокаутировал тебя»
Бокс Профессиональный бокс
26 января 07:45
4
Небитый украинский нокаутер-супертяж трижды уронил соперника, а затем рефери остановил бой. Видео
Небитый украинский нокаутер-супертяж трижды уронил соперника, а затем рефери остановил бой. Видео
Бокс Профессиональный бокс
22 января 22:05
3
Даже Усик упал. Видео единственного нокдауна в карьере Александра
Даже Усик упал. Видео единственного нокдауна в карьере Александра
Бокс Профессиональный бокс
22 января 12:50
2
Все новости