Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 7
Сейчас 0
Сегодня 6
Завтра 5
Развернуть Свернуть
Хоккей (3 события из 10) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
01:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Питтсбург Пингвинс 5:1 Окончен
18:30 Бостон Брюинс - Нью-Йорк Айлендерс 6:3 Окончен
21:00 Вегас Голден Найтс - Чикаго Блэкхокс 5:4 Окончен
Баскетбол (3 события из 8) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
01:00 Детройт Пистонс - Вашингтон Уизардз 97:100 Окончен
01:30 Атланта Хоукс - Голден Стэйт Уорриорз 121:110 Окончен
02:00 Майами Хит - Нью-Йорк Никс 103:111 Окончен
Теннис (1 событие из 44) показать все
WTA 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
01:20 Мэдисон Кейз - Ангелина Калинина 1:2 Окончен
нет важных матчей
Хоккей (3 события из 11) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
01:00 Монреаль Канадиенс - Торонто Мейпл Лифс 4:2 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Сиэтл Кракен 4:2 Окончен
05:30 Сан-Хосе Шаркс - Анахайм Дакс 4:1 Окончен
Баскетбол (3 события из 8) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
01:00 Орландо Мэджик - Сакраменто Кингз 110:114 Окончен
02:00 Кливленд Кавальерс - Чикаго Буллз 94:98 Окончен
22:30 Детройт Пистонс - Нью-Йорк Никс -:- Запланирован
Хоккей (3 события из 8) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
00:00 Питтсбург Пингвинс - Детройт Ред Уингс -:- Запланирован
01:00 Нэшвилл Предаторс - Филадельфия Флайерс -:- Запланирован
02:00 Торонто Мейпл Лифс - Флорида Пантерс -:- Запланирован
Баскетбол (2 события из 6) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
01:00 Вашингтон Уизардз - Голден Стэйт Уорриорз -:- Запланирован
02:30 Даллас Маверикс - Юта Джаз -:- Запланирован
Сейчас в эфире
00:00
live
Информационный марафон
20:10
Золотая коллекция бокса

Стивенсон: «Нужно уважать решение Ломаченко остаться в Украине»

Американец верит, что в будущем сразится со звездным украинцем
Бокс Профессиональный бокс
14:40
Стивенсон: «Нужно уважать решение Ломаченко остаться в Украине»
Василий Ломаченко / фото - boxingscene.com

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Шакур Стивенсон (17-0, 9 KO) в интервью Fight Hub TV выразил надежду, что в будущем сразится с Василием Ломаченко (16-2, 11 KO).

«Мне кажется, что рано или поздно мы сведем счеты с Ломаченко. Все выглядит таким образом. Мы оба подписаны в Top Rank, это большой бой, и мы практически стоим друг у друга на пути. Так что нам придется встретиться, этот поединок точно состоится.

Нужно уважать его решение остаться в Украине. Ломаченко – замечательный человек за пределами ринга. Он однозначно делает великое дело, и я это уважаю».

Василий Ломаченко отказался покидать Украину ради боя с Джорджем Камбососом (20-0, 10 KO).

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Василий Ломаченко Шакур Стивенсон

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Первый обидчик Ломаченко аплодирует Ломе за желание защитить Украину
Первый обидчик Ломаченко аплодирует Ломе за желание защитить Украину
Бокс Профессиональный бокс
26 марта 10:30
А что Ломаченко и Усик об этом думают? Патриарх Кирилл благословил российских террористов на войну в Украине
А что Ломаченко и Усик об этом думают? Патриарх Кирилл благословил российских террористов на войну в Украине
Бокс Профессиональный бокс
25 марта 16:46
17
Арум рассказал, как Ломаченко объяснил свой отказ от боя с Камбососом
Арум рассказал, как Ломаченко объяснил свой отказ от боя с Камбососом
Бокс Профессиональный бокс
25 марта 10:00
2
Райан Гарсия: «Я буду с нетерпением ждать боя с Ломаченко»
Райан Гарсия: «Я буду с нетерпением ждать боя с Ломаченко»
Бокс Профессиональный бокс
24 марта 10:40
Менеджер Ломаченко: «Усику не нужно специальное разрешение, чтобы уехать из Украины во время войны»
Менеджер Ломаченко: «Усику не нужно специальное разрешение, чтобы уехать из Украины во время войны»
Бокс Профессиональный бокс
23 марта 11:26
Камбосос: «Лома – великий человек. Наш бой был согласован, но у него сейчас сражение поважнее»
Камбосос: «Лома – великий человек. Наш бой был согласован, но у него сейчас сражение поважнее»
Бокс Профессиональный бокс
22 марта 17:05

Новости: Бокс

Семья Усика вышла на митинг в поддержку Украины в Праге
Семья Усика вышла на митинг в поддержку Украины в Праге
Профессиональный бокс
20:09
Стивенсон: «Нужно уважать решение Ломаченко остаться в Украине»
Стивенсон: «Нужно уважать решение Ломаченко остаться в Украине»
Профессиональный бокс
14:40
Лопес-старший предсказал победителя боя Камбосос – Хэйни
Лопес-старший предсказал победителя боя Камбосос – Хэйни
Профессиональный бокс
14:00
«Пусть оба идут на х*р». Лопес высказался о бое Камбосос – Хэйни
«Пусть оба идут на х*р». Лопес высказался о бое Камбосос – Хэйни
Профессиональный бокс
12:30
Тайсон: «Джошуа не стоит драться с Усиком прямо сейчас»
Тайсон: «Джошуа не стоит драться с Усиком прямо сейчас»
Профессиональный бокс
12:00
Менеджер Лопеса рассказал, когда Теофимо планирует вернуться на ринг
Менеджер Лопеса рассказал, когда Теофимо планирует вернуться на ринг
Профессиональный бокс
10:30
«Это мы только физически уехали. Легче все равно не становится!» Заплаканная жена Усика о выезде из Украины
«Это мы только физически уехали. Легче все равно не становится!» Заплаканная жена Усика о выезде из Украины
Профессиональный бокс
10:29
Впечатляет. Беринчик продемонстрировал свой арсенал оружия
Впечатляет. Беринчик продемонстрировал свой арсенал оружия
Профессиональный бокс
10:04
Рашисты поселились в доме Усика в Ворзеле
Рашисты поселились в доме Усика в Ворзеле
Профессиональный бокс
09:42
Все новости

Популярные новости

Ломаченко и Усику позволили покинуть Украину
Ломаченко и Усику позволили покинуть Украину
Бокс Профессиональный бокс
20 марта 09:30
35
Украинку лишили медали в коронной дисциплине – Бех-Романчук должна была получить две награды чемпионата мира за день
Украинку лишили медали в коронной дисциплине – Бех-Романчук должна была получить две награды чемпионата мира за день
Легкая атлетика
21 марта 11:47
А что Ломаченко и Усик об этом думают? Патриарх Кирилл благословил российских террористов на войну в Украине
А что Ломаченко и Усик об этом думают? Патриарх Кирилл благословил российских террористов на войну в Украине
Бокс Профессиональный бокс
25 марта 16:46
17
Хирн рассказал, как Джошуа отреагировал на новость, что Усик согласился провести реванш с ним
Хирн рассказал, как Джошуа отреагировал на новость, что Усик согласился провести реванш с ним
Бокс Профессиональный бокс
25 марта 09:00
1
Фьюри хочет стать самым тяжелым чемпионом мира, отобрав рекорд у россиянина Валуева
Фьюри хочет стать самым тяжелым чемпионом мира, отобрав рекорд у россиянина Валуева
Бокс Профессиональный бокс
22 марта 19:07
Арум рассказал, как Ломаченко объяснил свой отказ от боя с Камбососом
Арум рассказал, как Ломаченко объяснил свой отказ от боя с Камбососом
Бокс Профессиональный бокс
25 марта 10:00
2
Все новости