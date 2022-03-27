Арум рассказал, как Ломаченко объяснил свой отказ от боя с Камбососом
Стивенсон: «Нужно уважать решение Ломаченко остаться в Украине»
Американец верит, что в будущем сразится со звездным украинцем
14:40
Василий Ломаченко / фото - boxingscene.com
Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Шакур Стивенсон (17-0, 9 KO) в интервью Fight Hub TV выразил надежду, что в будущем сразится с Василием Ломаченко (16-2, 11 KO).
«Мне кажется, что рано или поздно мы сведем счеты с Ломаченко. Все выглядит таким образом. Мы оба подписаны в Top Rank, это большой бой, и мы практически стоим друг у друга на пути. Так что нам придется встретиться, этот поединок точно состоится.
Нужно уважать его решение остаться в Украине. Ломаченко – замечательный человек за пределами ринга. Он однозначно делает великое дело, и я это уважаю».
Василий Ломаченко отказался покидать Украину ради боя с Джорджем Камбососом (20-0, 10 KO).