Стивенсон – о бое с Херрингом: «Это будет моя вечеринка»

Шакур Стивенсон / фото - boxingscene.com

Американец Шакур Стивенсон (16-0, 8 КО) рассказал, что означает для него предстоящий поединок против чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе соотечественника Джеймела Херринга (23-2-0, 11 KO) и как он относится к своему оппоненту.

Стивенсона цитирует ресурс boxing247.com:

Я не отношусь к нашему противостоянию, как к чему-то личному. Это просто бизнес. Херринг не является моим другом. У нас нет никаких личных отношений. Мы не встречаемся и не разговариваем за пределами нашей работы.

Будет очень приятно победить всю его команду. Я буду противостоять не только Джеймелу, но и его тренерам Брайану и Рэд. Я буду чувствовать себя хорошо, когда обыграю их.

Вы увидите особенный вечер. Это будет моя вечеринка. Он говорил, что испортит мою вечеринку, так давайте посмотрим, получится ли у него».