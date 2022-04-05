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Стивенсон – о решение Ломаченко остаться в Украине: «Василий – великий человек»

Американец уверен, что рано или поздно бой с украинцем состоится
Бокс Профессиональный бокс
11:06
Стивенсон – о решение Ломаченко остаться в Украине: «Василий – великий человек»
Фото: Instagram

Обладатель титула WBO во втором полулегком весе Шакур Стивенсон (17-0, 9 KO) высказался о планах подняться к Василию Ломаченко (16-2, 11 KO) и выразил уважение украинцу за решение остаться в Украине во время войны с рашистами:

Вероятнее всего, после поединка с Вальдесом я поднимусь в легкий вес. Имел бы смыл бой с Девином Хэйни, но мне кажется, он перейдет в первый полусредний дивизион. Посмотрим, что нас ждет в будущем.

Если честно, и я уже говорил об этом, мне и Ломаченко суждено встретиться. У нас обоих контракт с Top Rank и это большой бой. У нас практически одинаковый вес. Мы должны встретиться в будущем, и я верю, что это обязательно произойдет.

Ломаченко – великий человек вне бокса. То, что он делает, определенно достойно уважения.

Менеджер Ломы назвал условие, при котором украинец сможет уехать из страны.

Источник: fightnews.info Олег Шумейко-младший
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Шакур Стивенсон Василий Ломаченко

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