Стивенсон – о решение Ломаченко остаться в Украине: «Василий – великий человек»

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Обладатель титула WBO во втором полулегком весе Шакур Стивенсон (17-0, 9 KO) высказался о планах подняться к Василию Ломаченко (16-2, 11 KO) и выразил уважение украинцу за решение остаться в Украине во время войны с рашистами:



Если честно, и я уже говорил об этом, мне и Ломаченко суждено встретиться. У нас обоих контракт с Top Rank и это большой бой. У нас практически одинаковый вес. Мы должны встретиться в будущем, и я верю, что это обязательно произойдет.

Ломаченко – великий человек вне бокса. То, что он делает, определенно достойно уважения.