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Стивенсон попросил Вальдеса подписать контракт на поединок. Мексиканец не спешит
Чемпион WBO продолжает терроризировать своего визави
08:21
Шакур Стивенсон и Оскар Вальдес / Фото - talksportЧемпион мира по версии WBO в первом легком дивизионе Шакур Стивенсон (17-0, 9 КО) сообщил, что обладатель титула WBC Оскар Вальдес (30-0, 23 KO) пока не торопиться с подписанием соглашение на поединок.
Цитирует Стивенсона Boxing Scene.
«Вальдес никак не решится. Мы ждем его окончательного согласия и готовности провести бой. Кто-то должен подтолкнуть Оскара к этому. Я верю, что Эдди Рейносо или Канело попробуют надавить на него, чтобы он принял бой. Надеюсь, они сделают свое дело. Оскар Вальдес, пожалуйста, подерись со мной сейчас. Чемпион против чемпиона. Перестань меня избегать, подпиши контракт. Давай проведем бой. Уже весь мир в курсе, что мы с тобой деремся. Давай сделаем это. 30 апреля. Ты не можешь бегать от меня вечно».
Поединок Вальдеса и Стивенсона запланирован на 30 апреля на MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе (шта Невада, США).
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