«Я загнал его в угол». Херринг и Стивенсон высказались об организации их боя
Стивенсон после победы над Херрингом может сразиться с Ломаченко
Американский боксер намерен вскоре сменить дивизион
3 сентября 13:29
Шакур Стивенсон / Фото - fightmag.com.auЭкс-чемпион мира в полулегком дивизионе, американец Шакур Стивенсон (16-0, 8 КО) в интервью YouTube-каналу FightHype.com высказался о возможном поединке с бывшим обладателем титулов в трех весовых категориях Василием Ломаченко (15-2, 11 КО).
«Я прошел немало раундов с Ломаченко, когда он готовился к Ригондо. Мы делали по двенадцать раундов, потом на следующий день еще двенадцать, потом десять, восемь. Было немало работы. Не хочу что-либо говорить о Ломаченко, пока он не спустится в 130 фунтов (59 кг – прим. ред.). Хотя я и не в таком уж и далеком будущем поднимусь в 135 фунтов. Все будет зависеть от него. Есть вероятность, что я проведу против него защиту, когда побью Джамела».
Напомним, 3 октября на арене State Farm в Атланте (штат Джорджия, США) Стивенсон проведет поединок с Джеймелом Херрингом (23-2, 11 КО).
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