Стивенсон попросил Вальдеса подписать контракт на поединок. Мексиканец не спешит
Стивенсон: «Сначала мне нужно пройти Вальдеса, но я бы хотел провести бой с Ломаченко»
Обладатель титула WBO продолжает одолевать украинца
01 февраля 16:57
Шакур Стивенсон / Фото - nj.comЧемпион мира по версии WBO в первом легком дивизионе Шакур Стивенсон (17-0, 9 КО) в интервью YouTube-каналу DAZN Boxing в очередной раз заявил, что намерен провести поединок с экс-обладателем титулов в трех весовых категориях Василием Ломаченко (16-2, 11 КО).
«Сначала мне нужно пройти Вальдеса, но я бы хотел провести бой с Ломаченко. Мне хочется вписать его имя в свое резюме. Я побил Джемела Херринга, теперь попытаюсь победить Вальдеса, а дальше посмотрим. Мне нужно оставаться сфокусированным на Вальдесе».
Ранее Стивенсон сообщил, что обладатель титула WBC Оскар Вальдес (30-0, 23 KO) пока не торопиться с подписанием контракта на поединок.
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