Стивенсон: «Спенс не должен испытать проблем с Угасом»

Шакур Стивенсон / фото - boxingscene.com

Американский чемпион мира в двух весовых категориях Шакур Стивенсон (17-0, 9 KO) высказался о поединке в полусреднем весе между звездным соотечественником Эрролом Спенсом (27-0, 21 KO) и кубинцем Йорденисом Угасом (27-4, 14 KO).

Стивенсона цитирует ресурс badlefthook.com:

Я видел Спенса в бою с Дэнни Гарсией и скажу, что он смотрелся хорошо. Не так хорошо, как раньше, но хорошо. Он выдал отличное шоу, и мне кажется, что он не должен испытать проблем с Угасом. Угас отличный боец, но стили делают бои, и на этот раз стиль сыграет на руку Эрролу».