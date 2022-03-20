Стивенсон: «Дэвис победит нокаутом, потому что Ромеро – отстой»
Стивенсон: «Спенс не должен испытать проблем с Угасом»
Американец высказался о поединке между соотечественником и кубинцем
08:20
Шакур Стивенсон / фото - boxingscene.com
Американский чемпион мира в двух весовых категориях Шакур Стивенсон (17-0, 9 KO) высказался о поединке в полусреднем весе между звездным соотечественником Эрролом Спенсом (27-0, 21 KO) и кубинцем Йорденисом Угасом (27-4, 14 KO).
Стивенсона цитирует ресурс badlefthook.com:
«Думаю, что Спенс изобьет Угаса. Если Эррол будет готов на сто процентов, то уверенно победит. Пришло время для встречи Кроуфорда и Спенса.
Я видел Спенса в бою с Дэнни Гарсией и скажу, что он смотрелся хорошо. Не так хорошо, как раньше, но хорошо. Он выдал отличное шоу, и мне кажется, что он не должен испытать проблем с Угасом. Угас отличный боец, но стили делают бои, и на этот раз стиль сыграет на руку Эрролу».
Официально. Объединительный поединок Спенс – Угас состоится 16 апреля.
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