Стивенсон угрожает отбить голову Ломаченко, но пока драться с украинцем не готов

Шакур считает, что разговорами о бое с Ломаченко Арум пытается отвлечь его от Вальдеса





Василий Ломаченко и Шакур Стивенсон

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Шакур Стивенсон (17-0, 9 КО) в Twitter высказался о желании своего промоутера Боба Арума организовать ему бой с украинцем Василием Ломаченко (15-2, 11 КО).



«Я отобью его голову, но погодите... Сейчас намерены отвлечь внимание от Вальдеса. «Лома» же выступает в легком весе. Мы увидимся с ним, когда я поднимусь в весе, если только он не вернется во второй полулегкий вес».

Напомним, Ломаченко 11 декабря проведет поединок против бывшего чемпиона мира в легком весе Ричарда Комми.