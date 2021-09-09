Стивенсон: «Весь бокс сделал шаг назад, когда позволили Вальдесу защитить пояс»

Шакур Стивенсон / Фото: Sporting News

Претендент на чемпионский титул во втором полулегком весе Шакур Стивенсон (16-0-0, 8 KO) высказался о том, что чемпиону WBC мексиканцу Оскару Вальдесу (29-0, 23 KO) разрешили защищать пояс, несмотря на проваленный допинг-тест. Слова Стивенсона приводит портал boxingscene.com.



Когда я дотянусь до него, то позабочусь о том, чтобы VADA не вылезали из его лагеря. Мы рискуем жизнями в ринге и из-за такого обмана вы должны оказываться в тюрьме. Весь бокс сделал шаг назад, когда позволил ему защитить пояс»