Херринг и Стивенсон провели дебютную дуэль взглядов
Стивенсон: «Весь бокс сделал шаг назад, когда позволили Вальдесу защитить пояс»
Шакур уверен, что Оскара нужно посадить в тюрьму
9 сентября 22:57
Шакур Стивенсон / Фото: Sporting News
Претендент на чемпионский титул во втором полулегком весе Шакур Стивенсон (16-0-0, 8 KO) высказался о том, что чемпиону WBC мексиканцу Оскару Вальдесу (29-0, 23 KO) разрешили защищать пояс, несмотря на проваленный допинг-тест. Слова Стивенсона приводит портал boxingscene.com.
«Он не должен драться. Но я нашел плюс для себя, поскольку я все еще могу встретиться с ним. Думаю, его просто ударили по рукам. Я не согласен с этим.
Когда я дотянусь до него, то позабочусь о том, чтобы VADA не вылезали из его лагеря. Мы рискуем жизнями в ринге и из-за такого обмана вы должны оказываться в тюрьме. Весь бокс сделал шаг назад, когда позволил ему защитить пояс»
Онлайн трансляция поединка Оскар Вальдес – Робсон Консейсао.
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