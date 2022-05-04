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Стивенсон: «Вне зависимости от имени оппонента, Фьюри победит»

Американец считает, что никакой интриги в супертяжелом дивизионе нет
Бокс Профессиональный бокс
15:15
Стивенсон: «Вне зависимости от имени оппонента, Фьюри победит»
Шакур Стивенсон / фото - boxingscene.com

Чемпион WBO и WBC во втором полулегком весе Шакур Стивенсон (18-0, 9 KO) в интервью DAZN заявил, что обладатель титула WBC в супертяжелом дивизионе Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO) является бесспорно лучшим представителем в своей весовой категории.

«Да, так и есть. Ставить на Фьюри – это то же самое, что ставить на Флойда Мейвезера. Гарантированная победа. Говорю вам, вне зависимости от имени оппонента, Фьюри победит. Он побьет всех. У соперников будут примерно такие же шансы, как против Мейвезера были у Андре Берто».

Тайсон Фьюри признался, что деньги не мотивируют его продолжать карьеру.

Рене Тер Велде
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Теги

Шакур Стивенсон Тайсон Фьюри

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