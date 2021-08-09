Бой Херринг – Шакур Стивенсон может состояться до конца 2021 года
Стивенсон вызвал на бой двукратного олимпийского чемпиона Робейси Рамиреса
Шакур проигрывал кубинскому технарю в аматорах
11:54
Шакур Стивенсон и Робейси Рамирес / Фото: Buffalo News
Бывший чемпион мира в полулегком весе 24-летний Шакур Стивенсон (16-0, 8 КО) вызвал на поединок кубинца Робейси Рамиреса (7-1, 4 КО), которому он проиграл в финале Олимпийских игр-2016.
«Что насчёт договорного веса в 128 фунтов?».
Но Шакур получил от Рамиреса отказ.
«Твоё время придёт, дружище. Сначала я завоюю чемпионский пояс в 126 фунтах, а потом мы оба проведем переговоры с нашим промоутером Top Rank».
Затем Стивенсон ответил Рамиресу:
«Сейчас я уже совершенно другой боец. Не могу дождаться нашей встречи».
Напомним, ранее в WBO санкционировали поединок за титул во втором полулегком весе между Джамелом Херрингом и Шакуром Стивенсоном.
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