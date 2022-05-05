Стивенсон: «Вне зависимости от имени оппонента, Фьюри победит»
Стивенсон: «Я готов к бою с Василием Ломаченко»
Американец жаждет разделить ринг с украинцем
18:50
Шакур Стивенсон / фото - boxingscene.com
Чемпион мира по версиям WBC и WBO во втором полулегком весе Шакур Стивенсон (18-0, 9 KO) рассказал, что жаждет разделить ринг с Василием Ломаченко (16-2, 11 KO).
Стивенсона цитирует ресурс boxingnews24.com:
«Я готов к бою с Василием Ломаченко. Я не уклоняюсь от вызовов. Мне все равно, кто станет моим соперником. Я собираюсь сохранить тот же импульс, который был в последних боях. Я за такой поединок.
По правде говоря, сейчас я разрываюсь между абсолютным чемпионством и большим боем».
Шакур Стивенсон рассматривает вариант перехода в следующую весовую категорию.
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