Стивенсон: «Я не повторю ошибок Лопеса в бою с Ломаченко»

Американец считает, что его соотечественнику после победы над украинцем вскружило голову

Шакур Стивенсон / фото - boxingscene.com

Чемпион мира по версиям WBC и WBO во втором полулегком весе Шакур Стивенсон (18-0, 9 KO) считает, что Теофимо Лопесу (16-1, 12 КО) после победы над Василием Ломаченко (16-2, 11 KO) вскружило голову и в результате чего он потерпел поражение.

Стивенсона цитирует портал boxingscene.com:

«Я просто думаю, что Лопес после победы над Ломаченко должен был оставаться сосредоточенным. Вы не можете себе позволить, чтобы некоторые события в вашей жизни, к примеру такие, как моя победа над Вальдесом, вскружили вам голову. Я не повторю ошибок Лопеса и не позволю этому произойти. Я пойду на свой следующий бой и буду оставаться собой. Я не собираюсь повторять ошибки Лопеса, пересекать какие-то линии и говорить: «О, я нокаутирую этого парная в первом раунде. Выйду туда и уничтожу его». Этого не произойдет со мной».

Шакур Стивенсон рассказал, что жаждет разделить ринг с Василием Ломаченко.