Стивенсон заявил, что хочет регалии, как у Ломаченко

У американца уже есть пояс в полулегком весе, а уже на этих выходных пройдет бой за титул с Херрингом

Шакур Стивенсон / Фото: Twitter

Экс-чемпион полулегкого веса Шакур Стивенсон (16-0, 8 KO) считает, что победа над чемпионом WBO Джамелом Херрингом (23-2, 11 KO) может помочь ему войти в список лучших бойцов вне зависимости от весовой категории:



Бой с Вальдесом был бы огромным событием для дивизиона. Он является крупнейшим вызовом, и я считаю, что у нас получился бы великолепный бой. Мне нужны остальные пояса. Я настраиваюсь на то, чтобы войти в рейтинг «pound-for-pound» и в недалеком будущем стать чемпионом мира в трех весовых категориях (пояса в полулегком, втором полулегком и легком весах, как у Василия Ломаченко – XSPORT). Меня ждет отличная карьера.

Стивенсон проведет поединок против Херринга 24 октября. Онлайн трансляция поединка Стивенсон – Херринг. Начало – около 06:00 по киевскому времени.