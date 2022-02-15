Стоит переживать? Лучший тренер 2021 года хочет готовить Джошуа к реваншу с Усиком

Эдди Рейносо не против присоединится к лагерю AJ

Эдди Рейносо / фото - Getty Images

Наставник Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО) и «Лучший тренер 2021 года» по версиям журналов The Ring и Sports Illustrated Эдди Рейносо заявил, что готов присоединится к лагерю Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) и помочь британцу в подготовке к титульному реваншу против Александра Усика (19-0, 13 КО).

«Я тренер по боксу и готов работать с кем угодно. С Джошуа в том числе. С кем угодно, вопрос только в том, когда будут бои, и мы готовы. Я общался с Джошуа и его промоутером Эдди Хирном, чтобы увидеть, что можно сделать в сложившейся ситуации. Посмотрим, как оно будет. Я бы с удовольствием поработал с Джошуа. Почему нет? Моя работа – тренировать бойцов, и я посмотрю, смогу ли сделать так, чтобы это сработало. В чем основная проблема Джошуа? Я думаю, ему нужно больше работать с дистанции и больше комбинировать. У него много хороших качеств, много хороших физических качеств, но он ими не пользуется».

Напомним, Фьюри обошел Усика в рейтинге лучших супертяжеловесов планеты.