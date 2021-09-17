Смит: «Вопрос в том, выдержит ли Усик мощь Джошуа»
«Стратегия войны». Джошуа продолжает работу над скоростью накануне боя с Усиком
25 сентября пройдет поединок за четыре пояса супертяжелого веса
13:18
Энтони Джошуа / Фото: Matchroom Boxing
Немногим более недели осталось до боя супертяжеловесов Александра Усика (18-0, 13 KO) и обладателя титулов WBO/WBA/IBF/IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 KO).
Британец опубликовал в своем Instagram новое фото из тренировочного лагеря:
Strategic warfare pic.twitter.com/z6gPZ4oim7— Anthony Joshua (@anthonyjoshua) September 14, 2021
Стратегия войны.
На портале XSPORT.ua пройдет онлайн трансляция боя Джошуа – Усик.
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