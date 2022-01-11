Неугомонный парень. Роландо Ромеро обвиняют в сексуальном насилии
Суд снял все обвинения по делу Роландо Ромеро. Он возвращается в бокс
Непобежденному американцу предъявляли неправомерные действия сексуального характера
11 января 11:22
Роландо Ромеро / Фото - dknation.draftkings.comАмериканский проспект легкого дивизиона Роландо Ромеро (14-0, 12 KO) в Instagram сообщил, что с него сняты все обвинения в сексуальном насилии.
«Расследование было официально завершено после трех с половиной месяцев, за время которых мое имя оклеветали фальшивыми обвинениями, из-за которых я упустил много возможностей, лишился шансов провести поединок мечты и потерял много денег».
«Обвинения не были предъявлены, потому что они не могли быть подтверждены. Как я всегда и заявлял, я невиновен».
«Теперь я символ свободы, чистоты и любви. Все мои ненавистники могут о######ь мой большой черный член».
Напомним, восемь девушек обвинили Ромеро в совершении неправомерных действий сексуального характера.
Напомним, что Ромеро и Джервонта Дэвис должны были провести бой за титул WBA 5 декабря, однако Роландо пришлось сняться с поединка.
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