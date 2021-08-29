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Судьба следующего боя Деревянченко решится 17 сентября

В этот день состоятся промоутерские торги по поединку украинца
Бокс Профессиональный бокс
16:22
Судьба следующего боя Деревянченко решится 17 сентября
Сергей Деревянченко / фото - Укринформ

В Всемирном боксерском совете определились с датой промоутерских торгов по двум важным поединкам.

Судьба боев чемпиона мира Артура Бетербиева (16-0, 16 КО) и его украинца Сергея Деревянченко (13-3, 10 КО) решится 17 сентября. Напомним, россиянину будет противостоять Маркус Браун (24-1, 16 КО), а 35-летний Сергей должен сразиться с Хайме Мунгуйя (37-0, 30 КО) в элиминаторе.

Издание Fight Freaks Unite сообщило, ссылаясь на Маурисио Сулеймана, что гонорары в бою Мунгуйя – Деревянченко будут разделены поровну.

Мексиканец ранее высказался о предстоящей встрече.

 

Антон Кривенко
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Теги

Сергей Деревянченко Хайме Мунгуйя Артур Бетербиев

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