Судьба следующего боя Деревянченко решится 17 сентября

В этот день состоятся промоутерские торги по поединку украинца

Сергей Деревянченко / фото - Укринформ

В Всемирном боксерском совете определились с датой промоутерских торгов по двум важным поединкам.

Судьба боев чемпиона мира Артура Бетербиева (16-0, 16 КО) и его украинца Сергея Деревянченко (13-3, 10 КО) решится 17 сентября. Напомним, россиянину будет противостоять Маркус Браун (24-1, 16 КО), а 35-летний Сергей должен сразиться с Хайме Мунгуйя (37-0, 30 КО) в элиминаторе.

Издание Fight Freaks Unite сообщило, ссылаясь на Маурисио Сулеймана, что гонорары в бою Мунгуйя – Деревянченко будут разделены поровну.

Мексиканец ранее высказался о предстоящей встрече.