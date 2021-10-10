Фьюри: «Никогда не сомневайтесь во мне»
Судейские записки боя Фьюри – Уайлдер
«Цыганский король» не стал доводить поединок до решения
08:19
Фото: Getty Images
Опубликованы судейские записки боя чемпиона мира WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) против Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 КО).
На момент остановки поединка «Цыганский король» вел на всех карточках – 95:91, 94:92, 94:91.
Судейские записки:
Напомним, Фьюри нокаутировал Уайлдера в 11-м раунде, предварительно побывав в двух нокдаунах.