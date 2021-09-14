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Судья боя Вальдес – Консейсао признал, что поставил неправильные оценки

Судья утверждает, что ему мешали мексиканские болельщики и фотографы

Бокс Профессиональный бокс
07:29
Судья боя Вальдес – Консейсао признал, что поставил неправильные оценки
Оскар Вальдес - Робсон Консейсао / Фото: Top Rank

Портал fightnews.com опубликовал открытое письмо углового судьи Стивена Бли, который признал свои оценки (117-110) неправильными в поединке чемпиона второго полулегкого веса Оскара Вальдеса (30-0, 23 КО) и претендента Робсона Консейсао (16-1, 8 КО).

«Меня зовут Стивен Бли, и это открытое письмо, которое я решил написать в связи с результатом моих оценок в ночь на прошлую пятницу в бою Вальдеса против Консейсао в Тусоне, штат Аризона, 10 сентября.

Я занимаюсь боксом в качестве официального лица на ринге как в любительском, так и в профессиональном боксе более 30 лет. Я судил более 60 титульных поединков в качестве судьи и рефери в нескольких странах мира, включая Японию, Таиланд, Корею, Китай, Россию, Мексику и США. Я судил более 200 боев и судил более 500 профессиональных боев, без каких-либо противоречий.

Я наблюдал за боем и тщательно проанализировал его, счет 117-110 не является точным и не отражает действия на ринге, и я чувствую, что подвел свою федерацию NABF, мою организацию WBC и, самое главное, наш спорт и бойцов внутри ринга.

Я хотел бы публично поделиться своими мыслями о конкретных выводах, которые я сделал по важным темам, касающимся судейства в боксе:

Близкие раунды. В этом бою было несколько очень близких раундов, и я сделал две ошибки: 1) дал оценку 10-10 в двух раундах, где я чувствовал, что нет явного победителя, 2) отдал их чемпиону, что дало ему преимущество в близких раундах.

Влияние шума толпы. это была громкая толпа, поддерживающая Вальдеса. Во время первых раундов боя некоторые вещи происходили в углу, где я имел ограниченный обзор и не видел, как некоторые удары наносил Консейсао, и не было никакой реакции толпы , в отличие от того, когда бил Вальдес. Я также имел дело с фотографами и операторами, которых были очень много возле угла Вальдеса слева от меня. (Я был между фотографами слева от меня и съемочной группой справа, которые время от времени толкали меня, блокировали и даже наступали мне на руки, когда я шел через ринг в сторону угла чемпиона). Нужно делать свою работу на 100%. У меня нет оправданий.

Принимал решения в пользу одного бойца. Я присудил Вальдесу 3 раунда из первых 4, что является комбинацией перечисленных выше пунктов.

Я пересмотрел этот бой по ТВ, и у меня вышло 115-112 или даже 114-113 в пользу Вальдеса.

Я решил обратиться к своему комитету официальных лиц NABF / WBC, чтобы они провели со мной тщательную тренировку и программу проверки. До тех пор я не буду принимать никаких чемпионских боев.

Я благородный человек и с глубокой любовью, знаниями и уважением к спорту, мне очень жаль, что я плохо провел ночь и внес ненужные споры в столь нашумевший бой».

Напомним, что не только решение Бли было спорным. Все три судьи отдали победу Вальдесу, несмотря на то, что Консейсао уверенно перебивал Вальдеса почти весь бой, что и подтвердила статистика ударов.


Карен Агабекян
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Робсон Консейсао Оскар Вальдес

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