Судья открыл счет после нокаута, когда боксер был на грани «отключки». После 11 дней в коме россиянин скончался

Накануне поединка Саакяну пришлось сбросить 14 кг

Фото: РИА Новости

Экс-обладатель титула WBC Asia в суперсреднем весе Арест Саакян (6-3, 5 KO) скончался после нокаута на вечере бокса в Тольятти. Сообщается, что уроженец Армении, который представлял Новосибирск, провел 11 дней в коме.



Трагическое событие произошло после поединка Саакяна с Игорем Семерниным (4-0, 4 KO). Арест на коротком уведомлении вышел на поединок, лишившись 14 кг лишнего веса. В связи с этим боксер был не в лучшей физической форме и заметно уступал своему оппоненту.

Фатальный удар случился в последнем (восьмом) раунде поединка. Семернин первым ударом оглушил соперника, а вторым уложил его на канвас. Рефери не сразу понял всю серьезность ситуации, начав отсчет. Уже через несколько мгновений Саакян отключился, и больше в сознание так и не пришел.

Дело передано в прокуратуру после претензий к промоушену Rave Promo Boxing от Федерации бокса России и местных властей.

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