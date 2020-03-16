Сулейман ожидает, что Уайлдер еще подерется за титул

Маурисио Сулейман / Фото: Bad Left Hook

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман сообщил, что экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО) рано списывать со счетов.

Он находится в обойме. Уайлдер вызывает большой интерес, он на протяжении пяти лет был чемпионом. У него самый большой процент нокаутов, он очень мощный. Он заслуживает того, чтобы вернуться и однажды подраться за титул. Мы просто ждем, чтобы увидеть, что будет происходить в супертяжелом весе».