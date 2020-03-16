Уайт: «Руис победит Уайлдера. Деонтей не умеет боксировать, и он потерял рассудок»
Сулейман ожидает, что Уайлдер еще подерется за титул
Деонтей до сих пор интересен зрителям
16 марта 14:39
Маурисио Сулейман / Фото: Bad Left Hook
Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман сообщил, что экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО) рано списывать со счетов.
«У нас не было никакой коммуникации с Уайлдером. Я несколько раз пытался связаться с ним на личном уровне, но ничего не слышал от Деонтея. Я всего лишь видел то, что публикуется в социальных сетях. Я не очень слежу за ним, читаю только то, что мне присылают.
Он находится в обойме. Уайлдер вызывает большой интерес, он на протяжении пяти лет был чемпионом. У него самый большой процент нокаутов, он очень мощный. Он заслуживает того, чтобы вернуться и однажды подраться за титул. Мы просто ждем, чтобы увидеть, что будет происходить в супертяжелом весе».
Напомним, ранее Эдди Хирн заявил, что Энди Руис-младший из возможных соперников способен нокаутировать Уайлдера.