Сулейман: «WBC назначит бой против обязательного претендента, которым сейчас является временный чемпион»

Президент организации намекнул на организацию поединка Фьюри с Уайтом

Маурисио Сулейман / фото - badlefthook.com

Согласно президенту Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейману, британский супертяж Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) должен будет провести вторую защиту титула против обязательного претендента в лице его соотечественника Диллиана Уайта (28-2, 19 KO). Об этом Сулейман рассказал в интервью Talk Sport.

«Постановление WBC было очень четким – победитель реванша Фьюри и Уайлдера имеет в своем распоряжении один месяц, чтобы попытаться организовать объединительный бой с Усиком, который нанес поражение Джошуа. Если они не в состоянии достигнуть соглашения, тогда WBC назначит бой против обязательного претендента, которым сейчас является временный чемпион. Мы получили от Британского боксерского совета медицинский сертификат, подтверждающий, что Уайт не может драться с Валлином по причине травмы. А это значит, что мы собираемся выполнить наше обещание, двигаясь в данном направлении».

Диллиан Уайт надеется на титульный шанс и встречу в следующем поединке с двукратным чемпионом мира в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри.