Сумасшедший нокаут. Видео одного из лучших ударов в карьере Вирчиса

Владимир был очень жестким нокаутером

Владимир Вирчис

10 мая 2005 года в Пальма-де-Майорке (Испания) украинский супертяжеловес Владимир Вирчис (26-2, 21 КО) выиграл нокаутом в первом раунде у Аднана Серина (19-11-1, 7 КО). Представляем видео этого жесткого нокаута.







Напомним, 28 января стало известно о смерти Вирчиса. Как известно полиции, 48-летнего боксера нашли повешенным на одной из улиц Киева.

За три недели до суицида Вирчис просил у подписчиков в социальных сетях совета о том, как стартовать с нуля и заявил, что он находится в отчаянии из-за действий близких друзей. Также известно, что незадолго до смерти у Владимира диагностировали коронавирус, что еще больше ухудшило его психологическое состояние.