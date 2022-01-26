Супертяжеловес из США обратился к Фьюри: «Цыганская Королева», я уже нокаутировал тебя»

Лавджой утверждает, что спарринг очень плохо завершился для Тайсона

Тайсон Фьюри / Фото: AP

Американский нокаутер-супертяжёловес Кристофер Лавджой (20-1, 20 КО) в Twitter обратился к чемпиону мира по версии WBC Тайсону Фьюри (31-0-1, 22 КО) из-за того что тот обвиняет топовых боксеров в боязни с ним драться.



«Тайсон Фьюри aka «Цыганская Королева», хватит вести себя так, будто все тебя избегают. Я уже нокаутировал тебя в ринге в Лас-Вегасе и я сделаю это снова».

Отметим, что Фьюри и Лавджой спарринговали несколько лет назад в США. По словам Кристофера, он нокаутировал Тайсона, но британец говорит об обратном, что это он повалил американца.

Напомним, ранее источники сообщили, что 26 января наступит ясность по поединку Александра Усика и Фьюри.