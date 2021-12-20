Существует вариант, при котором Ломаченко и Беринчик определят следующего соперника для Камбососа

Оба боксера продвигаются к титульнику по линии WBO

Фото: isport.ua

12 декабря Василий Ломаченко (16-1, 11 КО) уверенно победил Ричарда Комми (30-4, 27 КО). Через неделю Денис Беринчик (16-0, 9 КО) выиграл у Исы Чаниева (15-3, 11 КО).

Ломаченко грезит боем против абсолютного чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО) и намерен добиться поединка с помощью Всемирной боксерской организации (WBO). Беринчик также хочет драться за мировой титул и движется к этому по той же стезе.

В рейтинге WBO Ломаченко занимает первое место, Беринчик – третье.

Ввиду выше написанного, напрашивается очевидный вывод: WBO может назначить бой за звание официального претендента между Ломаченко и Беринчиком. Более того, это был бы логичный шаг.