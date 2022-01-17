Как же повезло Усику! Сексапильная фотосессия супруги боксера
Сыновья Усика тренируются под руководством наставника Беринчика
Голуб взялся за сыновей украинского чемпиона
20:18
Фото: Instagram
Тренер Денис Беринчика (16-0, 9 KO) Егор Голуб получил перспективных подопечных.
Наставник в своем Instagram опубликовал видео тренировки с сыновьями чемпиона мира по версиям WBO/WBA/IBF Александра Усика (19-0, 13 KO) Михаилом и Кириллом:
Напомним, что Усика считают самым опасным соперником для чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO).
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