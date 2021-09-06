«Отдыхаю на пляже». Усик показал фрагмент своей тренировки
Табити: «Джошуа нокаутирует Усика»
Американский тяжеловес – о предстоящем мегафайте в Лондоне
12:23
Эндрю Табити / Фото - boxingsceneАмериканский боксер первого тяжелого дивизиона Эндрю Табити (17-1, 13 KO) в интервью YouTube-каналу The Mayweather Channel с уверенностью заявил, что действующий чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) сможет досрочно победить украинца Александра Усика (18-0, 13 КО).
«Энтони Джошуа нокаутирует Усика. Джошуа победит, 100 процентов. Он слишком большой и быстрый. Мне кажется, что люди упускают Энтони Джошуа из виду. Я думаю, что Усик не справится с этой работой, 100 процентов».
Напомним, что поединок Джошуа – Усик состоится 25 сентября на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.
Пока Усик к бою с Джошуа набирает мышечную массу, британец действует в обратном направлении – избавляется от лишнего в угоду скорости.