Планту к бою за статус абсолютного чемпиона с Альваресом помогает готовиться член «Зала славы»
Табити: «Плант создаст Канело проблемы»
Американец считает, что Калеб сможет проявить себя в бою со звездным мексиканцем
5 сентября 22:15
Калеб Плант / фото - boxingscene.com
Бывший участник Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), американец Эндрю Табити в интервью YouTube-каналу FightHype.com заявил, что чемпион IBF во втором среднем весе (до 76.2 кг) Калеб Плант (21-0, 12 КО) сможет проявить себя в бою со звездным мексиканцем Саулем Альваресом (56-1-2, 38 КО).
«Канело отлично смотрелся в последнем бою, он один из моих любимых боксеров. Не думаю, что кто-то сейчас побьет его… У кого лучшие шансы? У чемпиона в 175 фунтах Артура Бетербиева.
У Калеба Планта не самые маленькие шансы, потому что он умеет защищаться. И он уже встречался с проверенными бойцами. Думаю, он создаст Канело некоторые проблемы, я спарринговал с ним, и он похож на Флойда».
Калеб Плант рассказал о мотивации на бой с Саулем Альваресом.
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