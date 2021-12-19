Так Дерека не избивали ни Кличко, ни Усик. Хайлайты боя Паркер – Чисора II

Новозеландец трижды отправлял британца на канвас

Фото: Matchroom Boxing

Главный поединок вечера бокса в Манчестере между Дереком Чисорой (32-12, 23 KO) и Джозефом Паркером (30-2, 21 KO) стал изюминкой шоу Matchroom Boxing.



Супертяжеловесы решили не играть в кошки-мышки, а месились уже со старта. Экс-чемпион мира то выхватывал, то отдавал инициативу британцу, но все же выглядел более уверенно. А учитывая и шикарные апперкоты, которые из разу в раз доносились до цели, особых вопросов о победителе не было. Да и три нокдауна стали весомым подспорьем для победы новозеландца.

Паркер отметил невероятную стойкость Чисоры. А шикарный перформанс в поединке позволит Джозефу получить не менее интересного соперника в следующем бою. Претенденты уже есть.