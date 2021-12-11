Келлерман: «В бою с Комми Ломаченко может убедить людей, что он все еще лучший»
Так скоро? Арум рассказал, когда Ломаченко подерется за титул
Промоутер хочет свести украинца с Джорджем Камбососом
15:45
Боб Арум / фото - Getty Images
Боб Арум, промоутер экс-чемпиона трех весовых категорий Василия Ломаченко (15-2, 11 КО), в интервью порталу Sky Sports рассказал, когда украинец получит шанс сразиться с Джорджем Камбососом (20-0, 10 КО).
«Ломаченко первый в рейтингах WBC и WBO. Я думаю, этот бой состоится. Кэмбосос проведет добровольную защиту, а затем может встретиться с Ломаченко в Австралии. Я организовывал бои в Австралии. Это отличное место. Там отличные фанаты, который будут рады Ломаченко. Я оптимистично настроен на счет того, что к концу следующего года мы сделаем Ломаченко бой за титулы чемпиона мира».
Напомним, бой Ломаченко и Комми состоится 12 декабря в Нью-Йорке. Онлайн трансляция будет доступна на нашем сайте.
Ранее Ломаченко заявил что не против провести реванш с Лопесом даже без поясов.
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