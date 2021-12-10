Официально. Поединок Йока – Такам состоится 15 января
Такам не выйдет в ринг на бой с Йокой. Известно имя нового соперника чемпиона Рио-2016
Поединок состоится 15 января в Париже
13:05
Тони Йока / Фото - ightnews.infoФранцузский супертяжеловес Карлос Такам (39-6-1, 28 КО) из-за травмы кисти снялся с поединка против олимпийского чемпиона Рио-216 Тони Йоки (11-0,9 КО).
Такама заменит 28-летний конголезец Мартин Баколе (17-1-0, 13 KO).
До официального объявления боя с Такамом была информация, что Баколе является главным претендентом на поединок с Йокой. Тогда команды так и не пришли к общему соглашению.
Бой между Йокой и Баколе состоится в Париже 15 января.
Напомним, Йока в сентябре нокаутировал Петара Милаша.
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