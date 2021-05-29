Экс-тренер Владимира Кличко: «Фьюри просто уничтожил Уайлдера. Этот ср*ный баскетболист решил опять получить пилюлей?»
Уберите детей! Фьюри показал, как побьет Уайлдера
Британец активно готовится к реваншу
16:27
Тайсон Фьюри / фото - Yawps Arena
Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) показал фрагмент подготовки к бою против Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО). «Цыганский Король» избивал мешок, когда на заднем фоне на это действие впечатленно смотрел ребенок.
«Несколько ударов по тощему тела Уайлдера. Уничтожать».
Команда Деонтея Уайлдера намерена сорвать планы на бой против Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).
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