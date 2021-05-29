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Уберите детей! Фьюри показал, как побьет Уайлдера

Британец активно готовится к реваншу
Бокс Профессиональный бокс
16:27
Уберите детей! Фьюри показал, как побьет Уайлдера
Тайсон Фьюри / фото - Yawps Arena

Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) показал фрагмент подготовки к бою против Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО). «Цыганский Король» избивал мешок, когда на заднем фоне на это действие впечатленно смотрел ребенок.

«Несколько ударов по тощему тела Уайлдера. Уничтожать».  


Команда Деонтея Уайлдера намерена сорвать планы на бой против Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).
Антон Кривенко
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Тайсон Фьюри Деонтей Уайлдер

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