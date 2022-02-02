«Такого Джошуа, как раньше, мы уже не увидим». В Британии назвали Джошуа «сц**ливым» и признали, что он снова проиграет Усику

Психологические проблемы не позволят бывшему чемпиону вернуться

Джошуа будет боятся Усика в реванше / Фото - Matchroom

Уже много написано о том, что британский боксер Энтони Джошуа переживает не лучшие времена. И дела даже не столько в его прошлогоднем поражении Александру Усику и потере всех чемпионских поясов, а в том, как сам боксер на эту неудачу реагирует.

Казалось бы, прошло уже достаточно много времени, но он не только не отошел от разгрома, но и рискует вообще потерять чемпионскую хватку. И это не только мнение украинских журналистов, нагнетающих обстановку перед вероятным реваншем. Это видят и в Британии, причем даже лучше.

Фото - Matchroom Фото - Matchroom

Накануне в британских СМИ появилось достаточно резонансное интервью легендарного журналиста Колина Харта, которое процитировали ведущие издания, пишущие о боксе. Дело в том, что он его дал порталу talkSPORT – достаточно популярному англоязычному спортивному ресурсу.

По его мнению, поворотный момент в карьере Джошуа – поражение от Энди Руиса. Именно оно тогда сломило его чемпионский характер, его решимость и установило перед ним невидимые барьеры, которые проявились уже в следующих поединках.

«Я думаю, он исчерпал всю силу. Теперь он боится. После того, как Энди Руис нокаутировал его, он держался от него за миллион миль [в реванше]. Да, конечно, он выиграл, используя джеб, но он даже не приблизился к Руису. Когда он дрался с Пулевым, он потряс его в четвертом раунде, и вместо того, чтобы добить его уже в следующем, он отступил, и дело дошло до девятого».

Колин Харт / BoxNation Колин Харт / BoxNation

После поражения же от Усика Джошуа совсем ментально надломился. Его высказывания после боя это только подтвердили. Он признал, что осознанно поменял тактику, сделал ее более осторожной, лишив себя превосходства в мощи над соперником, обладающим меньшими габаритами. А все почему? Только потому, что над ним смеялся Фьюри, как сказал Энтони?

Журналист считает, что это уже хроническое:

«Усик снова будет бить его, и, возможно, даже остановит. Если ты забоялся один раз, ты будешь сц**ливым и дальше».

Но самое печальное для Джошуа, по мнению Харта, это то, что он уже точно не вернется. Его психологические проблемы настолько глубокие, что он не сможет от них восстановиться, а это больно ударит по его карьерным перспективам.

Фото - BoxNation Фото - BoxNation

«Я думаю, что такого Джошуа, как несколько лет назад, мы больше никогда не увидим. На данный момент у него есть изъян, и если Усик снова сразится с ним, он его побьет. А это автоматически будет означать, что на бою Фьюри – Джошуа можно будет поставить крест – мы его не увидим никогда».

Понятно, что, несмотря на то, что Харт максимально вблизи может наблюдать за восстановлением Джошуа, все же он – не психолог и не врач. Однако многое, из чего можно делать выводы, Джошуа транслирует сам. И то, о чем говорит Харт – не только его уникальные впечатления. Такие мысли много услышать от многих. А вот перспектива Джошуа – только в его руках, а не журналистов, которые его обсуждают. Заткнуть всем рты британский боксер может только одним способом – победой в реванше над Усиком.