«Такого Джошуа, как раньше, мы уже не увидим». В Британии назвали Джошуа «сц**ливым» и признали, что он снова проиграет Усику
Уже много написано о том, что британский боксер Энтони Джошуа переживает не лучшие времена. И дела даже не столько в его прошлогоднем поражении Александру Усику и потере всех чемпионских поясов, а в том, как сам боксер на эту неудачу реагирует.
Казалось бы, прошло уже достаточно много времени, но он не только не отошел от разгрома, но и рискует вообще потерять чемпионскую хватку. И это не только мнение украинских журналистов, нагнетающих обстановку перед вероятным реваншем. Это видят и в Британии, причем даже лучше.
Накануне в британских СМИ появилось достаточно резонансное интервью легендарного журналиста Колина Харта, которое процитировали ведущие издания, пишущие о боксе. Дело в том, что он его дал порталу talkSPORT – достаточно популярному англоязычному спортивному ресурсу.
По его мнению, поворотный момент в карьере Джошуа – поражение от Энди Руиса. Именно оно тогда сломило его чемпионский характер, его решимость и установило перед ним невидимые барьеры, которые проявились уже в следующих поединках.
«Я думаю, он исчерпал всю силу.
Теперь он боится. После того, как Энди Руис нокаутировал его, он держался от него за миллион миль [в реванше]. Да, конечно, он выиграл, используя джеб, но он даже не приблизился к Руису. Когда он дрался с Пулевым, он потряс его в четвертом раунде, и вместо того, чтобы добить его уже в следующем, он отступил, и дело дошло до девятого».
После поражения же от Усика Джошуа совсем ментально надломился. Его высказывания после боя это только подтвердили. Он признал, что осознанно поменял тактику, сделал ее более осторожной, лишив себя превосходства в мощи над соперником, обладающим меньшими габаритами. А все почему? Только потому, что над ним смеялся Фьюри, как сказал Энтони?
Журналист считает, что это уже хроническое:
«Усик снова будет бить его, и, возможно, даже остановит. Если ты забоялся один раз, ты будешь сц**ливым и дальше».
Но самое печальное для Джошуа, по мнению Харта, это то, что он уже точно не вернется. Его психологические проблемы настолько глубокие, что он не сможет от них восстановиться, а это больно ударит по его карьерным перспективам.
«Я думаю, что такого Джошуа, как несколько лет назад, мы больше никогда не увидим.
На данный момент у него есть изъян, и если Усик снова сразится с ним, он его побьет. А это автоматически будет означать, что на бою Фьюри – Джошуа можно будет поставить крест – мы его не увидим никогда».
Понятно, что, несмотря на то, что Харт максимально вблизи может наблюдать за восстановлением Джошуа, все же он – не психолог и не врач. Однако многое, из чего можно делать выводы, Джошуа транслирует сам. И то, о чем говорит Харт – не только его уникальные впечатления. Такие мысли много услышать от многих. А вот перспектива Джошуа – только в его руках, а не журналистов, которые его обсуждают. Заткнуть всем рты британский боксер может только одним способом – победой в реванше над Усиком.
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