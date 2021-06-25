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Такому не откажешь. Виталий Кличко прилег к девушкам во время инспекций пляжей столицы
Мэр оценил состояний рекреационных зон
20:38
Виталий Кличко / фото - Interfax
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Виталий Кличко провел инспекцию пляжей Киева. Мэр столицы прилег на покрывало к двум симпатичным девушкам в бикини и поинтересовался их мнением о состоянии зон рекреации у воды.
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