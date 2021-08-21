«Такой же джеб, рост и навыки». Усик нашел в Африке бойца, идеально похожего на Джошуа

Теперь он работает с ним в тренировочном лагере

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Мартин Баколе в тренировочном лагере Александра Усика в Киеве / Фото - twitter.com/MartinBakole17

Все меньше времени остается до одного из самых ожидаемых поединков года в супертяжелом весе, в котором Энтони Джошуа будет защищать свои титулы от посягательств Александра Усика.

У боксеров остается около месяца на подготовку к противостоянию, а, значит, сейчас уже наступает время активной работы со спарринг-партнерами. В лагере Джошуа тренируются несколько «двойников» Усика, но и сам украинец не пожалел денег на то, чтобы пригласить качественных бойцов к себе в кэмп.

В частности, в команде украинца нашли конголезского супертяжа Мартина Баколе, который, по их мнению, идеально похож на самого Джошуа. Кроме того, он много раз спарринговал с Джошуа в его тренировочном лагере, но не смог отказаться от приглашения бывшего абсолютного чемпиона в тяжелом весе.

Фото - twitter.com/MartinBakole17 Фото - twitter.com/MartinBakole17

Сам Баколе считается топ-проспектом. В его пассиве – только одно поражение на профи-ринге от бывшего соперника Усика Майкла Хантера еще в 2018-м году, но последующие поединке засвидетельствовали его прогресс и большую перспективу.

«Ко мне обратилась команда Усика в конце июля или начале августа, – говорит в интервью Sky Sports тренер Баколе Билли Нельсон. – Мартин пробыл [в лагере] уже полторы недели, и у него есть еще две с половиной недели. Затем он прибудет в Дубай 4 сентября на свой бой. У него восемь раундов поединка в Дубае 18 сентября. Команда Усика была очень впечатлена Мартином. Они фактически попросили его остаться еще на неделю, помимо четырех, которые он и так должен быть. Но это невозможно из-за боя, который у него запланирован».

Сам Баколе очень доволен, как его приняли в расположении Усика. Самого украинца он тоже нахваливает и впечатлен его искусным боксом, но сравнивать Александра с Джошуа пока отказывается.

В то же время, команда конголезца сожалеет, что Джошуа их не позвал на этот раз. Причина очевидная, Усик – левша, поэтому британцу нужны сейчас именно такие бойцы, а Баколе на ту роль не подходит.

«Когда есть возможность качественного спарринга, Мартин никогда не откажется от него, – говорит Баколе. – Он долгое время был неактивен, так что ему тоже нужны спарринги для подготовки к будущему бою».

Баколе спарринговал с Джошуа / Фото - World Boxing News Баколе спарринговал с Джошуа / Фото - World Boxing News

В то время, как Дэвид Хэй со страниц различных СМИ продолжает угрожать Усику джебом Джошуа, сам украинец уже давно готов к этому оружию будущего соперника и активно работает над его нейтрализацией. Баколе обладает феноменальной техникой этого удара, очень похожей на ту, которая есть у Джошуа, поэтому команда конголезца уверена, что Усик не прогадал с выбором партнера для спаррингов.

«На сто процентов, это мудрый шаг со стороны людей Усика – использовать Мартина Баколе в качестве спарринг-партнера, потому что у него фантастический джеб. Тот же рост [что и у Джошуа], хороший охват, и у него самого очень хороший набор навыков».

Свой последний бой Баколе провел 12 декабря прошлого года, на стадионе «Уэмбли» одержав победу по очкам над Сергеем Кузьминым. Тот поединок показал готовность конголезца к переходу на новый уровень, однако ограничения COVID-19 ограничили его прогресс – простой будет измеряться длительностью почти в год.

Нельсон считает, что следующей вершиной для Баколе будет защита титула чемпиона по версии WBC International, после чего у его бойца точно будет возможность и перспектива побороться за звание чемпиона мира.

«Мы не деремся с декабря, в первую очередь, из-за того, что Мартин живет в стране из «красного» зоны [карантина]. Ему трудно выехать оттуда. Сейчас все выглядит намного яснее. Мы надеемся получить для него полную трехлетнюю визу в Великобританию на следующей неделе. После этого разминочного боя 18 сентября до конца года мы надеемся провести полноценную защиту и, возможно, попадем в топ-10 рейтинга. Надеюсь, что до конца года он уже будет на хорошей позиции, и следующий год будет большим и важным для Мартина Баколе».

Бой Джошуа – Усик пройдет 25 сентября в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».